Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AKP teşkilatları ile bayramlaşma programı için video konferans yoluyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına AKP teşkilatının Kurban Bayramı’nı kutlayarak başladı.

Erdoğan şehitlerin, gazilerin ve çocukların bayramını da "Bu güzel bayram gününde vatanı için, bayrağı için, milleti için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizden Daru Bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyor. Hayatta olan gazilerimize hayırlı, uzun ömürler temenni ediyorum." sözleriyle kutladı.

İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'in Gazze'de 20 aydır sürdürdüğü katliam nedeniyle bayramın buruk geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan Kurban Bayramı'na erişmenin bahtiyarlığını yaşarken diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükümetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan Gazze'ye, canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha Kemali hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyor, şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi. Teşkilata yetim, öksüz ve mağdur çocuklara yardım etmeyi unutmamalarını söyleyen Erdoğan, aynı zamanda şehit ailelerinin de unutulmamasını istedi.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

AKP ve Cumhur İttifakı olarak büyük bir sorumluluk bilincinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadise partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının önemini bizlere hatırlatıyor. Sadece son iki haftada ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir. Daha 1 yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığının şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, ellerindeki 3-5 belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız.Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur." diye konuştu.

"Eğitimden adalete, dış politikadan demokrasiye tüm başlıklarda Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufuk ancak bizde vardır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda vardır." ifadelerini kullanan Erdoğan, Rusya, Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasının da bunun ispatı olduğunu söyledi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

"Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız." değerlendirmesini yapan Erdoğan, ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler aldıklarını belirtti.

'KUTUPLAŞMAYA PRİM VERMEYECEĞİZ'

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz. Bilhassa bu mübarek günlerde kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hal hatırı sorulmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep beraber bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle kestiğiniz kurbanların Hak Teala katında makbul olmasını diliyorum. Şu anda kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin huzurlu bir bayram geçirmeleri için görev başında bulunan güvenlik kuvvetlerimize ve tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum. Allah bizi nice bayramlara, bayram gibi bayramlara eriştirsin diyor. Kurban Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi