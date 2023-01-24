Metiner'den AKP'li Yediyıldız'a: Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar, safi zarar işte

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" gibi ifadeler kullanan AKP Ordu Milletvekili Yediyıldız'ı eleştirdi: "Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte."

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Metiner'den AKP'li Yediyıldız'a: Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar, safi zarar işte

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı överken tartışma yaratacak ifadeler kullandı: "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım."

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Yediyıldız'a tepki gösterdi. 

Metiner, "Reis’e sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin sahibine de Reis’e tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır.  Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte" ifadesini kullandı.

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