Mesleği Değişti, Taktik Değişmedi: AKP'li Alpay Özalan Yine 'Arkadan' Saldırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili bugün toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasının ardından tansiyon yükselince oturuma ara verildi. AKP'li vekiller muhalif vekillere tekme ve yumruklarla saldırdı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, saldırıda yaralandı. Saldırıyı başlatan şahsın AKP Milletvekili ve "Meclis'in sükunetini korumakla görevli" TBMM İdare Amiri Alpay Özalan olduğu görüldü.

'ARKADAN' BAŞLIĞI GÜNDEM OLDU

Özalan'ın önceki yıllarda da birçok kez Meclis'te saldırılara karıştığı hatırlanırken, 16 Kasım 2005 Türkiye-İsviçre maçında yaşananlar da akıllara geldi. O dönem milli futbolcu olan Alpay Özalan, sahada gerginlik çıkmasıyla İsviçreli futbolculara da saldırmıştı.

Özalan'ın 19 yıl önce de, tıpkı bugün Meclis'te olduğu gibi karşısındakine arkasından saldırması sosyal medyada gündem oldu. "Arkadan" başlığıyla yapılan paylaşımlar, gündem başlıkları arasında yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem