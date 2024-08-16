Mesleği Değişti, Taktik Değişmedi: AKP'li Alpay Özalan Yine 'Arkadan' Saldırdı

TİP Milletvekili Ahmet Şık'a arkadan saldırıp Meclis'te kargaşa yaratan AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın geçmişteki saldırı vakaları da tekrar gündem oldu. Özalan'ın önceki yıllarda Meclis'te karıştığı şiddet olayları haricinde, milli futbolcu olduğu dönemdeki saldırıları da akıllara geldi. Sosyal medyada "Arkadan" başlığıyla yapılan paylaşımlarda, AKP'li vekilin karşısındakine hep arkadan saldırdığına dikkat çekildi.

Son Güncelleme:
Mesleği Değişti, Taktik Değişmedi: AKP'li Alpay Özalan Yine 'Arkadan' Saldırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili bugün toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasının ardından tansiyon yükselince oturuma ara verildi. AKP'li vekiller muhalif vekillere tekme ve yumruklarla saldırdı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, saldırıda yaralandı. Saldırıyı başlatan şahsın AKP Milletvekili ve "Meclis'in sükunetini korumakla görevli" TBMM İdare Amiri Alpay Özalan olduğu görüldü.

'ARKADAN' BAŞLIĞI GÜNDEM OLDU

Özalan'ın önceki yıllarda da birçok kez Meclis'te saldırılara karıştığı hatırlanırken, 16 Kasım 2005 Türkiye-İsviçre maçında yaşananlar da akıllara geldi. O dönem milli futbolcu olan Alpay Özalan, sahada gerginlik çıkmasıyla İsviçreli futbolculara da saldırmıştı.

Mesleği Değişti, Taktik Değişmedi: AKP'li Alpay Özalan Yine 'Arkadan' Saldırdı - Resim : 1

Özalan'ın 19 yıl önce de, tıpkı bugün Meclis'te olduğu gibi karşısındakine arkasından saldırması sosyal medyada gündem oldu. "Arkadan" başlığıyla yapılan paylaşımlar, gündem başlıkları arasında yer aldı.

Bu İlk Vukuatı Değil: Alpay Özalan Bir Kez Daha Muhalif Vekillere SaldırdıBu İlk Vukuatı Değil: Alpay Özalan Bir Kez Daha Muhalif Vekillere SaldırdıSiyaset
AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı! Ahmet Şık'a Saldırıda İki Milletvekili YaralandıAKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı! Ahmet Şık'a Saldırıda İki Milletvekili YaralandıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Can Atalay TBMM Meclis
Son Güncelleme:
Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü
Özgür Özel, Numan Kurtulmuş'u Aradı: 'Oturumu Siz Yönetin' 'Oturumu Siz Yönetin'
DEM Parti'den Meclis'teki Saldırıya Tepki: Sayısal Üstünlüğüne Güvenen Vandallar... DEM Parti'den Meclis'teki Saldırıya Tepki
Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Serinleten Uyarı! Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor
AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı! Ahmet Şık'a Saldırıda İki Milletvekili Yaralandı AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı
Naci Görür'den '1999 Depremi' Uyarısı: 'Bilim Dünyası Marmara İçin Alarm Verdi' Bilim Dünyası Marmara İçin Alarm Verdi
İzmir Karşıyaka Dün Akşamdan Beri Yanıyor: Alevler Evlere Sıçradı İzmir Alev Alev! Yangın Evlere Sıçradı
İşte Meclis'teki Saldırının En Net Görüntüleri İşte Meclis'teki Saldırının En Net Görüntüleri