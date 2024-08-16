Bu İlk Vukuatı Değil: Alpay Özalan Bir Kez Daha Muhalif Vekillere Saldırdı

AKP Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, geçmişte olduğu gibi bir kez daha olay çıkardı. Meclis’teki en ufak gerginlikte muhalefet vekillerine saldıran Alpay Özalan, TBMM’de Can Atalay için açılan oturumda TİP’li Ahmet Şık'a saldırdı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sonrası AKP’li vekiller Şık’a saldırırken, Alpay saldırının baş aktörlerindendi. Özalan, Şık'a saldırdıktan sonra geriye çekildi. Özalan'ın saldırısı sonrası AKP'li vekiller, Şık'a ve Koçyiğit’e de vurdu.

Eski futbolcu ve şimdinin AKP’li vekili Alpay Özalan, geçmişte de bu tarz şiddet olaylarına imza atmıştı.

ÖZEL’İN ÜSTÜNE YÜRÜMÜŞTÜ

8 Aralık 2021 yılında TBMM'deki İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde o zaman CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan CHP Lideri Özgür Özel, "Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini alkışlatma çakallığına kapılmayın" sözlerini kullanmıştı. Bu söz üzerine Alpay, Özel'in üzerine yürümüştü. Alpay ayrıca CHP’li vekillere saldırmıştı.

GERGERLİOĞLU’NU ZORLA DIŞARI ATMAYA ÇALIŞMIŞTI

17 Mart 2021 tarihinde attığı bir tweetten dolayı milletvekilliği düşürülen HDP(şimdiki ismi DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zorla Meclis Genel Kurulu'ndan çıkarmak istemişti.

O gün TBMM’de HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’n hakkındaki kesinleşmiş yargı kararının okunmuştu.

Vekilliği düşen Gergerlioğlu, “Milletimin bağrındayım, hiçbir yere gitmiyorum” diyerek Meclis Genel Kurulu’ndan çıkmayacağını söyledi. Meclis Başkanlığı görevini yürüten Celal Adan, Gergerlioğlu’nun Genel Kurul dışına çıkmaması üzerine Meclis İdari Amirlerini göreve çağırdı. Meclis idari amirleri AKP’li Alpay Özalan ve Ali Şahin ile MHP’li Erkan Haberal HDP sıralarına yöneliyor. AKP’li Alpay Özalan, HDP’li Gergerlioğlu’nun yakasına yapışarak dışarı almaya çalıştı. Ayrıca HDP’li vekillere de saldırıda bulunmuştu.

ŞIK'IN ÜSTÜNE DAHA ÖNCE DE YÜRÜMÜŞTÜ

HDP Milletvekili olduğu dönemde Ahmet Şık, AKP'ye karşı söylediği sözler üzerine Alpay, Şık'ın üzerine yürümüştü. Barış Atay ve Erkan Baş'a saldırmıştı

Kaynak: Gerçek Gündem