İşte Meclis'teki Saldırının En Net Görüntüleri

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili toplanan TBMM oturumunda, AKP'li vekiller muhalif vekillere saldırdı. TİP Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP Milletvekili Okan Konuralp'in yaralandığı tekme ve yumruklu saldırı görüntülendi.

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TBMM, geçen yıl milletvekili seçilmesine rağmen hala cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili bugün toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde konuşmaya başlamasından sonra tansiyon yükselince oturuma ara verildi.

Ara esnasında AKP'li vekiller, Şık'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de yaralandı. Şık'a ilk yumruğu atanın AKP Milletvekili Alpay Özalan olduğu görüldü.

Muhalif vekillere saldırı anları kameralarla görüntülenirken, yaşananlar ağır çekimde daha net anlaşıldı.

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