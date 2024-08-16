AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı! Ahmet Şık'a Saldırıda İki Milletvekili Yaralandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gezi Parkı davasından hapis yatan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde konuşmaya başlamasından sonra tansiyon yükselmiş ve iki kez ara verilmişti.

Ara verildiği sırada Meclis'te AKP'li vekiller, Şık'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Şık'a ilk yumruğu atanın AKP Milletvekili Alpay Özalan olduğu öğrenildi.

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT'İN KAŞI AÇILDI

Ahmet Şık'a saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yaralandı. Koçyiğit'in kaşı açıldı, Meclis'te yerler kan içinde kaldı. Koçyiğit'e ilk müdahaleyi CHP’li Murat Emir yaptı. Koçyiğit, Meclis hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan AKP'lilerin kana bulandığı Meclis mermerleri, Meclis kavasları tarafından camsil ile temizlendi.

KOÇYİĞİT'TEN İLK AÇIKLAMA

Gülistan Kılıç Koçyiğit, yaralandığı AKP'li vekillerin saldırısına ilişkin ilk açıklamayı Gerçek Gündem'e yaptı. Koçyiğit, "Durumum iyi. Yüzüm, gözüm, saçım kan olmuştu. Şu an onu temizliyorum. Az sonra kürsüde söz alıp konuşacağım" dedi.

OKAN KONURALP DE YARALI

AKP'lilerin saldırısında CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in de yaralandığı öğrenildi.

DEM PARTİ: AKP'Lİ VEKİLLER VANDALLIKTA SINIR TANIMIYOR

DEM Parti, Ahmet Şık'ın AKP'li vekillerin Ahmet Şık'a saldırıp Koçyiğit ve Konuralp'i yaraladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hukuk tanımayan, AYM kararlarını uygulamayan ve Meclis’i şiddet arenasına çeviren AKP'li vekiller yine vandallıkta sınır tanımıyor. Sayısal üstünlüğüne güvenerek muhalif milletvekillerine saldıran ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşını yaran bu saldırganlığı en sert biçimde kınıyoruz. Hiçbir saldırı bizi halk için siyaset yapmaktan ve hakikatleri savunmaktan alıkoymayacak!"