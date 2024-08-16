Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Mahallesi’nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkması sonucu uçuruma yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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Denizli Trafik kazası
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