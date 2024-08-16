Çorum'da Feci Kaza! Servis Minibüsü, Otomobil ve Tıra Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Çorum’da işçileri taşıyan servis minibüsü, otomobil ve tıra çarptı. Kaza 14 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

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Çorum'da Feci Kaza! Servis Minibüsü, Otomobil ve Tıra Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Çorum-Ankara kara yolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Keskin yönetimindeki minibüs, Derya Demirci yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savurulan minibüs daha sonra park halindeki tıra çarptı.

Kazada minibüs ve otomobilde bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Çorum Trafik kazası
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