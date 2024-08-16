Tokat'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Tokat'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Tokat'ta saat 23.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Hacıpazar Mahallesi girişinde trafik kazası meydana geldi. Erzincan’dan İstanbul’a gitmekte olan Aykut Cantürk (40) yönetimindeki Erzincan Başak Turizm'e ait yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Cemalettin Ege (77) yönetimindeki otomobile çarptı.

Savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3’ü mürettebat 44 kişinin bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Cemalettin Ege ile araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve annesi Armağan Duran yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar ve otobüsteki yolcular tedbir amaçlı araçlardan indirildi. Bu sırada alev alan otomobil, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Cemalettin Ege ve Mustafa Duran, hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Tokat'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var Tokat'ta Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var