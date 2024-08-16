Aydemir Akbaş Entübe Edildi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Aydemir Akbaş, bugün evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. 88 yaşındaki ünlü oyuncunun entübe edildiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Aydemir Akbaş Entübe Edildi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. 88 yaşındaki oyuncu, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Durumunu yakın dostu İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden duyurdu. Tatlıses, Akbaş'ın sevenlerinden dua beklediğini belirtti. Daha önce de gırtlak kanserini yenen Akbaş, geçen yıl tekrar kansere yakalandığını duyurmuştu.

KÖTÜ HABER

Yoğun bakıma alının oyuncu Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği öğrenildi.

Aydemir Akbaş Evinde Baygın Bulundu: Yoğun BakımdaAydemir Akbaş Evinde Baygın Bulundu: Yoğun BakımdaMagazin
Etiketler
Aydemir Akbaş
Son Güncelleme:
Edirne’deki Köpek Katliamında Yeni Gelişme: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı Edirne’deki Köpek Katliamında 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler
Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun Dışına Çıkanın Gözünün Yaşına Bakmayız Erdoğan: Hukukun Dışına Çıkanın Gözünün Yaşına Bakmayız
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş Entübe Edildi Aydemir Akbaş Entübe Edildi
Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanmıştı: Dilruba’nın Tutukluluğuna İtiraz Edildi Dilruba’nın Tutukluluğuna İtiraz Edildi
İspanya'da Fırtına Hayatı Felç Etti: Onlarca Lüks Tekne Alabora Oldu, Uçuşlar İptal Edildi İspanya'da Fırtına Hayatı Felç Etti
UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme! Renkli Görüntülere Sahne Oldu UNESCO Listesinde! Denizli'de 8 Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'