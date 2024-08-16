Aydemir Akbaş Entübe Edildi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. 88 yaşındaki oyuncu, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Durumunu yakın dostu İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden duyurdu. Tatlıses, Akbaş'ın sevenlerinden dua beklediğini belirtti. Daha önce de gırtlak kanserini yenen Akbaş, geçen yıl tekrar kansere yakalandığını duyurmuştu.

KÖTÜ HABER

Yoğun bakıma alının oyuncu Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği öğrenildi.