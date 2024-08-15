Edirne’deki Köpek Katliamında Yeni Gelişme: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Edirne’deki Köpek Katliamında Yeni Gelişme: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde vahşi depolama alanında çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki kameraların kayıtlarını tek tek inceledi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Katliamın Yeni Adresi Bolu... Köpekleri İğneyle Öldürmüşler!Katliamın Yeni Adresi Bolu... Köpekleri İğneyle Öldürmüşler!Güncel

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3 gün önce Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

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