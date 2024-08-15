Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun Dışına Çıkanın Gözünün Yaşına Bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Terörle mücadelenin devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Hukukun dışına çıkan kendini devletten üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız. Mayfaymış, çeteymiş, şehir eşkıyasıymış... Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun Dışına Çıkanın Gözünün Yaşına Bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyorum.

4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz.

Jandarma ve sahil güvenliğimiz ağır bir sorumluğu yerine getiriyor. Şunu unutmayın omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarında şanlı bir tarihin aydınlık bir geleceğin yükü var. Yükü ağır vebali ağır bir vatan nöbetinin neferlerisiniz. Her birinizi tebrik ediyorum, tek tek alınlarınızı öpüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun Dışına Çıkanın Gözünün Yaşına Bakmayız - Resim : 1

Dün kırmızı kategoride bir caniden de döktüğü kanların hesabını sorduk. Terörü ülkemiz için bir tehdit olmaktan çıkarana kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuk dışına çıkan kendini devletten üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun Dışına Çıkanın Gözünün Yaşına Bakmayız - Resim : 2Mayfaymış, çeteymiş, şehir eşkıyasıymış... Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz.

Yeni mezunlara şunu hatırlatmak isterim. Devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin"

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Kaynak: Ajanslar

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