Kırmızı Işık İhlali Kaza Getirdi!

Manavgat’ta kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kırmızı Işık İhlali Kaza Getirdi!

Antalya’nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Şafak Tanin Ç.’nin kullandığı motosiklet, Cahit E.’nin idaresindeki otomobile yandan çarptı. Motosikletin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana gelen kazanın motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Manavgat Trafik kazası
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