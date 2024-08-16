Meclis, Can Atalay İçin Toplanıyor

CHP, DEM Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ile Emek Partisi (EMEP) 9 Ağustos tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay ile ilgili verdiği karardan sonra Meclis’in olağanüstü toplanmasını istemişti.

Söz konusu partilerin Meclis'e olağanüstü toplantı dilekçesi sunmasının ardından, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da TBMM Genel Kurulu'nu bugün için toplantıya çağırdı. Bu kapsamda Meclis bugün saat 14.00’te toplanacak.