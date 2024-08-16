Bakan Yardımcısıyken ODTÜ'ye Rektör Oldu: Atanır Atanmaz Twitter Hesabını Kapattı

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelge ile 13 üniversiteye yeni rektör atamalarının yapıldığı görülmüştü.

Rektörü değişen üniversitelerden biri de Türkiye’nin köklü kurumlarından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ’nün ‘kayyım’ rektörü oldu.

Politikyol’da yer alan habere göre, Ahmet Yozgatlıgil'in atama yayınlanmadan önce aktif olan Twitter (X) hesabı, atama yayınlandıktan yaklaşık bir saat sonra kapandı.

Yozgatlıgil'in hesabı kapanmadan önce yaptığı bir paylaşım:

ODTÜLÜLER ONU NASIL TANIYOR?

ODTÜ içinde KYK yurdu yapılması için kavaklığın kesilmesine karşı direnen ODTÜ’lülerin karşısındaki tavrıyla bilinen Ahmet Yozgatlıgil, polisin saldırdığı 2018 ODTÜ Onur Yürüyüşü’nün hemen öncesinde öğrencilerin fotoğraflarını çekerek fişlemişti.

Yozgatlıgil, ODTÜ'nün bir önceki dönem 'kayyım' rektörü olan Verşan Kök döneminde, rektör danışmanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem