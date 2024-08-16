İzmir'deki Elektrik Faciasında İddianame Kabul Edildi, Duruşma Günü Belli Oldu

İzmir’de iki kişinin ölümü ile sonuçlanan elektrik faciasıyla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 5 Eylül 2024 tarihinde görülecek.

İzmir'deki Elektrik Faciasında İddianame Kabul Edildi, Duruşma Günü Belli Oldu

İzmir’de su birikintisinde elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Elektrik faciasıyla ilgili savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 5 Eylül 2024 tarihinde 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUTU?

Olay 12 Temmuz günü akşam saatlerinde yaşandı. Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen müzisyen İnanç Öktemay da akıma kapıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi.

Akıma kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan 27 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi Ali S’nin de aralarında bulunduğu 14’ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 7’si hakkında ev hapsi, 6’sı hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Kaynak: Ajanslar

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