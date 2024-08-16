Gelibolu Yarımadası, Elektrik Direğinden Çıkan Kıvılcımla Kül Oldu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında, tarih kokan bölgede 15 Haziran'da orman yangını çıkmış, boğaz gemi trafiğine kapatılmış, yangın yaklaşık 24 saatlik bir mücadele ile kontrol altına alınmış ancak 575 hektarlık bir alanın kül olması önlenememişti. Aynı yerden dün yine yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımla başladığı ve ormanlık alana sıçradığını açıkladı.

ASKERİ HELİKOPTER VE İBB İTFAİYE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Dün saat 10.00 sıralarında başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Hem havadan hem karadan yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamayan yangında 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter de görevlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri takviye olarak devreye girdi. 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatılırken yangında, bir itfaiye aracı alevlerin arasında kalarak yandı. Yangın bölgesinde yaşanan trafik kazasında iki orman işçisi yaralandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat’taki orman yangınının yaklaşık 24 saat sonra, bu sabah kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, ''Yaklaşık 700 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini düşünüyoruz'' dedi. Yumaklı, meteorolojik verilerin bugün ve hafta sonu ''yüksek risk olduğunu'' gösterdiğini, vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.

‘ORMAN YANGINI CONKBAYIRI'NDA DURDURULDU’

Yangına ilişkin bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, "Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını Conkbayırı'nda durduruldu. İstanbul İtfaiyemiz de yangına müdahale için hemen bölgeye hareket etmişti. Söndürme faaliyeti gösteren bütün ekiplere teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA