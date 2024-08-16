Adalet Bakanlığı Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu'nun Cezası Onandı Mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının İstinaf tarafından onandığı ve hükmün adli tatil sonrası açıklanacağı iddiasıyla ilgili açıklama geldi. İddia Adalet Bakanlığı’na soruldu.

Gazeteci Zafer Şahin’nin Adalet Bakanlığı yetkililere dayandırdığı habere göre; İmamoğlu’nu beş yıl siyasi yasaklı hale getirecek böyle bir karar yok. Adalet Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddiaları tümüyle yalanladı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcı, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin işletilmesini talep ederek 'belli haklardan yoksun bırakma' ve 'bir kamu görevini üstlenmekten' mahrum bırakılmasını istemişti. Yargılama Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden İstinaf Mahkemesi’ne geldi.