Yer: Adana! Evinde Bin 634 Hap Ele Geçirildi, 'Toplu Alınca Ucuza Geliyor' Dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Cemal D.'nin oturduğu belirlenen müstakil eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Polisin evin damında gerçekleştirdiği aramalarda ise 14 kök Hint keneviri, bin 634 uyuşturucu içerikli hap ile 3,54 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Cemal D., emniyetteki sorgusunda kenevirleri içmek için ektiğini, hapları ise toplu aldığında daha ucuza geldiği için aldığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA