Giresun'da Otomobiller Birbirine Girdi: 9 Yaralı

Giresun-Dereli karayolunun 10'uncu kilometresi Çalça köyü yakınlarında öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Dereli istikametine gitmekte olan henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA