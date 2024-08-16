Motosikletliyi Sıkıştıran İETT Şoförüne Para Cezası Kesildi
İstanbul Ataşehir'de bir İETT şoförü, motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. Şoföre toplam 2 bin 886 TL para cezası kesildi.
TEM Güney Yol Ataşehir mevkiinde 9 Ağustos tarihinde özel halk otobüs sürücüsü, emniyet şeridinden giden motosiklet sürücüsünün üzerine otobüsü kırdı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.
İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridi üzerinde ilerlediği esnada İETT şoförü aracını motosikletlinin önüne kırdı.
Duruma sinirlenen motosiklet sürücüsü yol boyunca korna çalarak İETT şoförünü durdurmaya çalıştı. Kısa süre sonra İETT aracının önünü kesen motosikletli, şoföre 'Sen katilsin' diyerek tepki gösterdi.
O esnada otobüs içerisinde bulunan polis memuru taraflar arasındaki sözlü tartışmayı sona erdirdi. Otobüs şoförüne toplam 2 bin 886 TL para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
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