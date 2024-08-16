İstanbul'un Göbeğinde Dehşet: Husumetlisini Başından Vurdu

İstanbul Kağıthane'de Ömer Faruk Yıldız isimli şahıs, sokakta karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık’ı silahla başından vurdu. Ağır yaralanan Işık’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Yıldız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'un Göbeğinde Dehşet: Husumetlisini Başından Vurdu

İstanbul Kağıthane'de Hürriyet Mahallesinde bir sokakta 14 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, plakasız motosikletle caddede dolaşan Ömer Faruk Yıldız(23), karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık(22) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Faruk Yıldız, koşarak gelip tekme attıktan sonra silahıyla Yakup Işık’ın başına ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. İ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri başından yaralanan Yakup Işık’a olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Işık’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırgan Ömer Faruk Yıldız’ın yerini kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Yıldız, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VARMIŞ

Öte yandan Ömer Faruk Yıldız’ın (23), dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma ve 6 motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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