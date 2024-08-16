Özgür Özel, Numan Kurtulmuş'u Aradı: 'Oturumu Siz Yönetin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li vekillerin Ahmet Şık'a saldırısı sonrası Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptı. Yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, Kurtulmuş’tan inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat kendisinin başkanlık etmesini istedi.

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Özgür Özel, Numan Kurtulmuş'u Aradı: 'Oturumu Siz Yönetin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki Can Atalay oturumunda Ahmet Şık'ın AKP'li vekillerin saldırması ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in yaralanması sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u telefon ile aradı.

ÖZEL'DEN KURTULMUŞ'A: İNİSİYATİF ALMANIZ GEREKİYOR

Yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, Kurtulmuş’tan inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat kendisinin başkanlık etmesini istedi. Özel, “Bu şiddeti normalleştiremeyiz. Olayların bu noktaya gelmesi konusunda sizin mutlaka inisiyatif almanız gerekiyor” dedi.

'SALDIRI İZAH EDİLEMEZ'

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Özel, bir idare amirinin yaptığı saldırının izah edilemez olduğunu ifade etti. Yaşananları “rezalet” olarak nitelendiren Özel, Meclis Başkanı’ndan artan şiddete dur demesini bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi’ne düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını, Meclis’teki şiddet olaylarıyla ilgili bir toplantı planlanması durumunda ise bu toplantıya en üst düzeyde katılım göstereceklerini dile getirdi.

YARALI VEKİLLERE 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ

Özel, saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’i Meclis’teki makamında ziyaret etti.

Yaşananlarla ilgili üzüntülerini ileten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM çatısı altında şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özel, “Eskiden biz çocuklarımızı merak ediyorduk. Şimdi çocuklar bizi merak ediyor bir şey var mı diye. Meclis bu hale geliyorsa, iktidar partisinin öz eleştiri yapması lazım. Saldırganlık kimden gelirse gelsin kabul edilemez ama tüm yetki elinde olan bir partinin saldırganlaşması tamamen rezalet ve tükenmişliğin itirafıdır” diye konuştu.

Özel, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

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