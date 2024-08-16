Naci Görür'den Hatay'da Hissedilen Deprem İçin Kritik Açıklama

AFAD, saat 13.15 sıralarında Suriye’nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7.16 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Hatay’da da hissedildi.

Vatandaşlar deprem sonrası soluğu sokakta almıştı. Hatay Valiliği depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun kendilerine intikal etmediğini belirterek tedbir ve keşif amaçlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirildiğini duyurdu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’de depremle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Deprem uzmanı Naci Görür, Hatay’da afet oluşturacak bir deprem beklenmediğini belirterek, “Suriye’de Hama yöresinde peş peşe depremler oluyor. Depremler Hatay’a yakın, hissediyoruz. Ama aynı fayın devamı Hatay’da kırıldı, bizde afet oluşturacak deprem yapamaz, sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA