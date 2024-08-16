DEM Parti'den Meclis'teki Saldırıya Tepki: Sayısal Üstünlüğüne Güvenen Vandallar...

TBMM'de bugün TİP Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP Milletvekili Okan Konuralp'in AKP'li vekillerce darp edildiği saldırı sonrası DEM Parti'den açıklama geldi. Partinin açıklamasında, "Meclis’i şiddet arenasına çeviren AKP'li vekiller yine vandallıkta sınır tanımıyor. Sayısal üstünlüğüne güvenerek muhalif milletvekillere saldıran ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşını yaran bu saldırganlığı en sert biçimde kınıyoruz" denildi.

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DEM Parti'den Meclis'teki Saldırıya Tepki: Sayısal Üstünlüğüne Güvenen Vandallar...

TBMM, geçen yıl TİP Milletvekili seçilen ancak hala cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili bugün toplandı. Oturumda, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, AKP iktidarına tepki göstermesinin ardından tansiyon yükseldi. Oturuma ara verilince AKP'li vekiller, muhalif vekillere tekme ve yumruklarla saldırdı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in yaralandığı saldırı sonrası Meclis'te yerlere kanlar döküldü. Yaşanan şiddet olayına DEM Parti'den de tepki geldi.

'AKP'LİLER YİNE VANDALLIKTA SINIR TANIMIYOR'

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hukuk tanımayan, AYM kararlarını uygulamayan ve Meclis’i şiddet arenasına çeviren AKP'li vekiller yine vandallıkta sınır tanımıyor. Sayısal üstünlüğüne güvenerek muhalif milletvekillere saldıran ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşını yaran bu saldırganlığı en sert biçimde kınıyoruz. Hiçbir saldırı bizi halk için siyaset yapmaktan ve hakikatleri savunmaktan alıkoymayacak!" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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