Akşener sert sözlerle yüklenmişti: İYİ Parti'den 'masadan kalkmadık' çıkışı

Altılı Masa, dün bir araya gelerek 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak adayı görüştü. Ancak uzlaşma çıkmadı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugünkü Genel İdare Kurulu'nu toplantısının ardından, Altılı Masa'nın önerisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediklerini açıkladı. Akşener, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı önerdi.

MASADAN KALKTI MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları 'masadan çekildiğine yönelik' anlaşıldı.

Kısa Dalga'dan Esra Tokat'a konuşan kurmaylar ise 'masadan kalkmadık, önerilerimizi sunduk' değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, "İYİ Parti masadan çekildi mi?" sorusuna "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı. Daha fazla bir şey söylememiz uygun olmaz" karşılığını verdi.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ise "Masadan 'biz' kalkmadık. Siz de dinlediniz Meral Hanımı... Yorum sizin" şeklinde imalı bir cevap vererek masadan 'İYİ Parti'nin kalkmadığını' ifade etti.

Sunat, 'masadan diğer adayların tartışılması sonucu kaldırılmaya mı itildi' sorumuzu ise yanıtsız bıraktı.

Öte yandan Akşener'in açıklaması sonrası basına demeç veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Aliağıroğlu ise "Masadan kalkmadık, biz aday önerimizi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak sunduk. Bunu kamuoyuna açıkladık ve bunun değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.