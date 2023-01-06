Memleket Partisi'nden istifa edip, toplu halde AKP'ye geçtiler
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Memleket Partisi’nin ilçe başkanı Yavuz Çalışkan ile birlikte 19 kişilik yönetim AKP'ye katıldı.
Gömeç’te Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi’nin ilçe yönetimi toplu halde AKP'ye geçti.
AKP Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu tarafından rozetleri takılan Memleket Partisi Gömeç İlçe Başkanı Yavuz Çalışkan’ın yanı sıra, ilçe yöneticileri Gül Güncü, Ayşe Güncü, Selin Güncü, Onur Kopcasız, Özgür Şap, Yıldız Akbınar, İlkay Kural, Birol Güncü, Umut Kaynak, Ferdi Eker, Hasan Tahsin Çalışkan, Banu Güncü, Sevim Arı, Aslı Ispartalıoğlu, Ayşe Aşık, Abdullah Turan, Ali Aşık ve Berdan Husidur bundan sonra siyasi hayatlarını AKP çatısı altında sürdüreceklerini söyledi.
Kaynak: İHA
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