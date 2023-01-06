CHP'li Bülbül: Artık sağlıklı beslenmek hayal, karnımızı doyurmak lüks oldu

Yapılan asgari ücret, memur ve emekli zamları daha cebe girmeden, sevincini yaşayamadan eridi gitti. Artık Sağlıklı beslenmek hayal, karnımızı doyurmak ise lüks oldu diyen CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, “Verilen asgari ücretin Ocak ayında açıklanacak olan açlık sınırının altında kalacağı kesinleşmiştir” dedi.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI”

Asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından gelen zamlara tepki gösteren CHP’li Bülbül, “Tek adam, milyonlarca asgari ücretliye keyif bağışlar gibi, sadaka verir gibi şov yaparak kabul edilemeyecek yüzde 54 oranın da zam verdi. Sanki babasının parasını verir gibi memur ve emekliye önce %25 tepkiler sonrası %30 zam yaptı. En düşük emekli maaşı beş bin 500 lira oldu, asgari ücretin üç bin 6 lira altında kaldı. Yapılan bu zamlar daha cebe girmeden, sevincini yaşayamadan eridi gitti.

Zammın hemen ardından Et ve Süt Kurumu Ete yüzde 29 zam yaptı. Yüksek Hızlı Tren biletlerine yaklaşık yüzde 15, Özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yapıldı. Ekmek fiyatları 5-6 liraya çıktı. Emlak vergisine yüzde 61, Özel iletişim vergisine yüzde 122 zam yapıldı. Pasaport ve sürücü belgelerine zam yapıldı.

Son 1 yılda; Kuru soğan yüzde 314, Limon yüzde 202, Toz şeker yüzde 164, Ispanak yüzde 163, Portakal yüzde 141, Pirinç yüzde 125, Beyaz peynir yüzde 114, kaşar peyniri yüzde 105, kuru fasulye yüzde 108, domates yüzde 106, tavuk eti ise yüzde 101 zamlanarak sofralarımızdan uzaklaştı” dedi.

“AKP MİLYONLARCA ASGARİ ÜCRETLİYİ VE EMEKLİYİ AÇLIĞA MAHKUM ETTİ”

Sağlıklı beslenmenin artık hayal olduğunu karnını doyurmanın ise lüks olduğunu ifade eden CHP’li Bülbül, “CHP olarak asgari ücret 10 bin lira üzerinde olmalı dememize rağmen asgari ücretliye sadece yüzde 54 zam reva görüldü. TÜRK-İŞ’in verilerine göre Aralık ayı açlık sınırı 8 bin 130 lira olurken yoksulluk sınırı 26 bin 481 lira oldu. Yani bu verilen asgari ücret Ocak ayında açıklanacak olan açlık sınırının altında kalacağı kesinleşmiştir. AKP iktidarı, milyonlarca asgari ücretli çalışanları göz göre göre açlığa mahkum etti. Artık Sağlıklı beslenmek hayal, karnımızı doyurmak lüks oldu. Zafer yakın, milyonlarca asgari ücretli, işçi, emekli, genç AKP iktidarına sandıkta tokadı vuracak” ifadelerini kullandı.