Akşener'den İmamoğlu'na: Seni verirsek yuh olsun bize

Kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sözlerine "Öncelikle haklarınızı helal edin, bu soğuğa rağmen buradasınız. Dilerim bunu birileri görür" diyerek başladı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Bugün bir açılış için buradayız, ama bu sıradan bir açılış değil. Şimdi biraz sinirlerini bozayım mı birilerinin? İşte bu açılışları yaptığı için belediye başkanımıza tuzak kuruluyor. Biz bunu helal oylarımızla değiştireceğiz, o yüzden korkuyorlar. Korkutmaya da devam edeceğiz, eğlenin azıcık.

Umarım bu iradenizi bazıları görür. Değerli genel başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, bugün burada bir açılış için geldik ama bu normal bir açılış değil. Azıcık gıcık edelim mi? İşte bu açılışlara gıcık olukları için belediye başkanımıza yasak geliyor.

Biz bunu sandıkta değiştireceğiz, helal oylarımızla değşitştireceğiz, onun için korkuyorlar. ‘Hiçbir şey olmamışsa bir şey oldu’ dendi ve bir şey oldu. Canan başkanım ve Buğra başkanım o ıslak imzalı tutanakları almasaydı bir şey olacaktı. Allah sizden razı olsun.

Demek ki neymiş; bu abidik gubidiklere hazır olmalıymışız ama tedbir almalıymışız. Tedbir alınca abiler gıcık oluyormuş, yere yapışıyormuş. 13 bin 500 oyu toparlayamadılar, sonra kadınıyla erkeyiğle 800 bin oy farkla yeniden seçtik. Ahmaklara bakın; 13 bin 500 oy farkla seçilen belediye başkanıyla 805 bin oy farkla seçilen belediye başkanı arasındaki gücü arasındaki farkı bilmeyen ahmaklara bakın. Sonra ahmak diyince kızıyorlar. Benim dokunulmazlığım ypk, ben de ahmak dedim. Bekleriz, buyursunlar.

Bu ülkede vesayetle, darbelerle, sopalarla karşlılaştık. Darbe dönemlerinde dahi, darbe dönemi sonrasında dahi cübbelere düğme dikilen bir zaman olmamıştı. Demek ki kazanmak zorundaymıuzşız. Yargının tarafsız yargı için kazanmak zorundaymışız.

Ekrem başkan üzerinden hepimizin iradesi test ediliyor. Sonrasında bir yolculuk başlayacak. Bir İstanbullu olarak diyorum ki eğer biz İmamoğlu’nu verirsek, bu belediye başkanlarımızın çalışmalarının önüne geçmek için her türlü haksızlığın önüne geçmezsek yuh olsun bize.