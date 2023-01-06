AKP MYK toplantısındaki dikkat çeken konuşma: 'Ne gerekiyorsa verelim vermezsek bu seçimi alamayız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, memur ve emekliye yapılacak maaş zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildiğini duyurmuştu.

Yüzde 25'lik zammın tepkiyle karşılanmasının ardından Erdoğan'ın "müjde" diye duyurduğu bu karara ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

"NE GEREKİYORSA VERMEZSEK BU SEÇİMLERİ ALAMAYIZ"

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardıklarına göre, 2 Ocak Pazartesi günü yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) konuyla ilgili değerlendirme yapıldığı sırada bir yönetici, "Ne gerekiyorsa vermezsek bu seçimleri alamayız" dedi.

Babacan, şunları ifade etti:

"Herkeste hayal kırıklığı yaratan ve iktidarın 24 saat içerisinde iki kez düzenlemek zorunda kaldığı emekli maaş artışına neden ihtiyaç olduğu, AKP'nin bu haftakiİ MYK toplantısında bir parti yöneticisi tarafından çok güzel özetlendi: 'Ne gerekiyorsa verelim, vermezsek bu seçimleri alamayız. Verelim sonrasına bakarız...'"