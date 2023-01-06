Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki metro açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Söyledim, bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar mert ve erkekçe söylüyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu en önemli şeyin adalet olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun konuşması şöyle oldu:

“Eğer kainat, adalet üzerine inşa edilmişse ve hepimiz, ‘Adalet ne zaman gelecek’ diye bekliyorsak, mücadelemizin odak noktası, adalet olmak zorundadır. Adaletin gerçekleştirmek için, bu ülkede, siyasi görüş farklılığı aramadan, yaşadığımız bütün coğrafyada adalet için ortak mücadele etmek zorundayız. Aksi halde, insanlığımızı kaybederiz. Adalet gibi önemli bir kavramın, hakkını teslim etmek zorundayız. Eğer bir kişi, siyaseten halkın oylarıyla seçilmişse, iktidara gelmişse ve kendi beldesine hizmet veriyorsa, o kişinin hakkını elinden alacak olan güç, ona o yetkiyi veren güçtür. Yani İstanbulludur. İstanbullunun iradesine ipotek konulduğu zaman, İstanbullunun, 16 milyon insanın iradesine darbe vurulduğu zaman, hep beraber, birlikte karşı çıkmak zorundayız. Görüşümüz, inancımız, kimliğimiz ne olursa olsun, birlikte mücadele etmek zorundayız. O nedenle söylüyoruz, -Genel Başkanlarım da ifade ettiler- ‘Asla teslim etmeyeceğiz’ diye Ekrem İmamoğlu'nu. Ekrem İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz, kılını dahi.

“ADALETİ BU ÜLKEYE YA GETİRECEĞİZ, YA GETİRECEĞİZ”

“Söyledim: ‘Bu yola girerlerse, cehennemin kapılarını açmış olurlar.’ Bu kadar sert, bu kadar net, bu kadar erkekçe söylüyorum. Bu memleket kolay kurulmadı. Bizim mücadelemiz, hak mücadelesidir. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi, geldikleri gibi gidecekler. Sadece gitmeyecekler; Allah nasip ederse, emekli edeceğiz onları. Siyaset arenasından sileceğiz. İstanbul, kadim bir kent. İstanbulluya hizmet etmek; Türkiye'ye, dünyaya hizmet etmektir. Evet. Bu konularda yetkiyi veren İstanbullu, yetkiye alacak olan da İstanbulludur. Dolayısıyla Ekrem Bey'in verdiği hizmeti, sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti, sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Ama Ekrem Başkan, İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Ve biz, bu görevi hep birlikte yapacağız. Havanın soğuk olduğunu biliyorum. Dolayısıyla izin verirseniz sözlerimi burada keseyim. Hiç endişe etmeyin; birlikte hak için, hukuk için, adalet için mücadele edeceğiz. Adaleti bu ülkeye ya getireceğiz, ya getireceğiz.”