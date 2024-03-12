'Mehmet Şimşek'in çıkışının perde arkası ortaya çıktı'

Gazeteci Murat Yetkin, geçtiğimiz haftadan bu yana dolar / TL kurunda yaşanan sürekli artış ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uzunca bir açıklama yapmasıyla ilgili dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki sermaye çevrelerinin bu artışın arkasında yine geçen haftadan bu yana piyasada yayılan "Erdoğan, seçimden sonra Şimşek'i görevden alacak" söylentisinin payının olduğuna inandığını dile getiren Yetkin, şöyle devam etti:

"Bu söylentinin seçim öncesi siyaset ve ekonomik havayı koklamak ve seçim sonrası tahminlerde bulunmak üzere Türkiye'de bulunan dış yatırım uzmanlarına dek uzandığını gözlemlemek mümkün. Geçtiğimiz günlerde görüşme imkanı bulduğum bazı uzmanların da Şimşek'in seçimden sonra gidip gitmeyeceği soruları sorduğunu gözlemleyip aktarmıştım.

Üstelik bunu soranlar da doğruluğuna ihtimal vermiyor, çünkü bunun Türkiye'nin ekonomik krizden çıkış için Orta Vadeli Programdan (OVP) u-dönüşü anlamına geleceğine inanıyorlardı. Aslında Şimşek'in 11 Mart'ta X hesabından ve İngilizce olarak yaptığı ayrıntılı açıklamanın da adresi, dış yatırımcıya da ulaşan bu söylentilerdi."

MESAJINDAKİ ŞİFRELER NELER?

Yetkin, Şimşek'in bu mesajında öne çıkan cümlenin "döviz piyasasında yaşanan dalgalanmanın geçici" olduğunu belirtti.

"Kısa sürede Anadolu Ajansı'nca Türkçe olarak yayınlan mesajda başka önemli unsurlar da bulunuyordu" diyen gazeteci, Yetkinreport.com'da yayınlanan yazısında şunları kaydetti:

"Öncelikle seçimden sonra da 'program devam edecek' hatta yapısal reformlar hayata geçirilecekti. Nitekim Şimşek'in açıklamasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 'enflasyonla mücadelede mali politika desteği' talebine olumlu yanıt verildiğini de görüyoruz.

Reformların seçim ekonomisi nedeniyle şimdi yapılmadığı gerekçesi açıkça söylenmiyordu ama Türkiye'nin önünde 'Orta Vadeli Program'ı uygulamak için seçimsiz uzun bir dönem' bulunduğunu söylemesi bunu içeriyordu.

'ERDOĞAN'IN BİLGİSİ DAHİLİNDE OLMADAN BÖYLE BİR BEYANDA BULUNMASI UZAK İHTİMAL'

Bu ise en azından OVP'nin geçerli olacağı öngörülen üç yıl içinde seçim öngörülmediği anlamına geliyordu. Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olmadan böyle bir beyanda bulunması hayli uzak bir ihtimal. Şimşek 'seçimsiz uzun dönem' derken 2028 seçimlerine dek geçecek süreci kast ediyor. Beyan, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın, Erdoğan'a bir kez daha Cumhurbaşkanı seçimine girmesi için Meclis kararıyla erken seçim formülüyle örtüşmüyor. (...)"

Yetkinreport.com'da yayımlanan yazının tamamı.