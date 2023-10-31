Mehmet Şimşek: Küresel enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8’e gerilemesi beklenmektedir

Bakan Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamasında "Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023’te yüzde 6,9’a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8’e gerilemesi beklenmektedir" dedi.

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Mehmet Şimşek: Küresel enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8’e gerilemesi beklenmektedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 12. Kalkınma Planı konuşuluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, komisyonun bütçe sunumunda konuşuyor.

Şimşek, şunları aktardı:

"Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023’te yüzde 6,9’a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8’e gerilemesi beklenmektedir. Bu nedenle sıkı parasal duruşun bir süre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır.

'KALICI REFAH ARTIŞINI HEDEFLİYORUZ'

Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz.

'İHRACATIN 255 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENMEKTEDİR'

2022 yılında 254,2 milyar dolar ile rekor kıran ihracatın, bu yıl 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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TBMM Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı
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