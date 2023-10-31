İddia: MİT yargı dünyasıyla ilgili raporunu sundu; Erdoğan bir isme çok sinirlendi, 'hayal kırıklığı yaşadım' dedi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yargı mensupları hakkında sık sık yeni iddiaların ileri sürülmesi üzerine bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

T24 yazarı Tolga Şardan söz konusu raporda iki önemli bölümün bulunduğunu, bunlardan ilkinin son 5-6 yıldır büyük kentlerdeki adliyelerdeki skandal kararlar, işlemler ve uygulamalar hakkında olduğunu söyledi.

"Dosyaların içeriği, dosyalar üzerinde karar veren yargı mensupları ve dosyaları takip edip sonuçlanmasını sağlayan dosya takipçilerinden oluşan bağlantılar tespit edildi. Para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra, soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları belirlendi. Hatta söz konusu isimlere raporda yer verildiği kaynaklarca ifade ediliyor" bilgisini veren gazeteci, kimi detayları aktardıktan sonra şunları kaydetti:

'ERDOĞAN, MİT YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ'

"Raporun verilmesinin ardından Erdoğan'ın bazı MİT üst düzey yöneticileriyle bire bir görüşerek kendilerinden daha detaylı bilgi aldığı ifade ediliyor. Erdoğan'la görüşen MİT üst yöneticileri arasında Başkan İbrahim Kalın'ın dışında özellikle 'bölge başkanı' konumunda isimlerin bulunduğunu söyleyebilirim.

Hatta Erdoğan'ın kendisine iletilen bilgiler kapsamında, İstanbul'da görevli üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili aktarılan veriler sonrasında 'hayal kırıklığı' yaşadığını ifade ettiği ve söz konusu yargı mensubuna çok sinirlendiği belirtiliyor.

Ülkedeki yargı sistemi sağlanması için adliyeler ve emniyette adımların atılması gerektiği Erdoğan'a aktarılan diğer bilgilerden. (...)"

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