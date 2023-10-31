Bahçeli Meclis'te vekillere küfür eden Celal Adan'ı savundu, o da tehdit etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli konuşmasında, geçen hafta TBMM’de yaşanan “hakaret” gerilimine de değindi. “Geçtiğimiz hafta TBMM’de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Celal Adan’ın isabetli sözleri aynısıyla bizim sözümüzdür.” diyen Bahçeli, “MHP’nin her mensubu, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesarettedir. Türkiye husumetini, siyaset malzemesi yapan azgın güruh, bize üslup dersi veremez.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, Türkiye Cumhuriyeti devleti hızla akan tarih sürecinde 20123'e kadar uzanacak yeni bir yüzyıla girmiştir. Bugün cumhuriyetimizin yeni yüzyılının ilk grup toplantısını heyecan içinde gerçekleştiriyoruz.

Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Kurtuluş savaşımızın lideri Atatürk ile dava silah ve ülkü arkadaşlarının, bütün kahramanlarımızın kutlu hatıralarını rahmet ve minnet ile yad ediyorum. Aziz şehitlerimize milli bekanın, milli istiklalin tüm neferlerine cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.

29 EKİM 1923'E KOLAY GELİNMEMİŞTİR

29 Ekim 1923'e kolay gelinmemiştir. Birinci Meclis binası inşaat halinde bir binaydı, pencereleri camsız, iç sıvası, elektriği yoktu. Gaz lambaları tavandan sarkıtılmıştı. Ali Fuat Paşa'nın seccadesi o çatlağa örtülmüş, mekteplerden sıralar getirilmiş, odun sobası kurulmuştu. Dönemin mebusları öğretmen okullarında yatıp kalkıyordu. Meclis tutanakları kese kağıtlarına yazılıyordu. Bu şartlarda yedi düvele boyun eğilmedi ve cumhuriyet doğdu. Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu belirlenmiştir.

Müstevilerin kanlı postalları yurdumuzu çiğnerken cumhuriyet fikri Atatürk'ün gönlünde milli sır gibi saklanıyordu.

Milli mücadelenin en müessir özelliği muazzam bir fikir kudretine dayanmasıdır. Heyecanı olmayan üstelik bir fikir haysiyetinden feyz alamayan bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktu.

ZAMANDA VE MEKANDA ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'YE GEÇECEK

Ağır sorunlara teslim yerine onlarla başa çıkma mücadelesi gösteren milletimiz istikametinden şaşmamış ve ülkesine sahip çıkmaktan vazgeçmemiştir. Şu an Türk tarihinde yeni bir yerdeyiz. Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye cumhuriyeti olacak, zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek ve bunu sağlayacak olan Türkiye Yüzyılı'dır. Türk milleti cumhuriyet ile bütünleşmiştir. 29 Ekim günü kutlamalar şölen havasında yapılmıştır. Vatanımızın her yöresi bayraklarla donatılmıştır. Mahşeri vicdan bayraklarla süslenmiştir. Havada uçan jetlerimiz, karadaki askerlerimiz, savaş gemilerimiz dosta güven düşmana da korku salmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sözde medeni ülkelerin merhameti ile kurulmadı. Bağımsızlığını lütuf sonucu elde etmedi. Sömürü çarkına sıkışıp kalmadı. Dönemin küresel güçlerin yazdığı rolü reddederek sivrildi. Vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze alan kahramanlarının zafer tacı Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Türk milleti Allah'ın izni ile yeni yüzyıla da mührünü vuracaktır. Bugün devlet ve milletçe meselelerin çözülmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Türk milletinin eseri olan Cumhuriyet, bağımsızlık heyecanı duyan mazlum milletlere de esin kaynağı oldu. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş temelini milli değerler üzerine inşa etmiştir.

Demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistemin Cumhuriyet olduğu aşikardır. Demokrasiyi en iyi geliştirebilen en iyi sistemdir Cumhuriyet.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURİYET İFADELERİNE TEPKİ

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde muhalefette aynı anda benzer cümlelerle demokrasi sorgulaması işitildi. Demokrasiden bihaber olanlar söz oyunları ile esasen cumhuriyete yönelik hazımsızlıklarını bir kor halinde kafalarının içinde yer etmiştir. Bu zevata kulak verirseniz buram buram sahte cumhuriyet sevgisi duyulacak. Kılıçdaroğlu gene görevimiz cumhuriyeti taclandırmaktır demiş. Hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir. Atatürk'ün sözünü Kılıçdaroğlu hiç duymadı mı?

Cumhuriyeti kurduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bir yanlışı vardır. Cumhuriyeti yıkmak için zilletin Atatürk'ün eserlerinden ders almadıkları saklanamaz boyuta.

CELAL ADAN'A DESTEK

Geçtiğimiz hafta TBMM’de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Celal Adan’ın isabetli sözleri aynısıyla bizim sözümüzdür. Sayın Adan, sahipsiz değildir. Yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür.

Meclis kürsüsüne gelip, arkasına aldığı bir takım zırvalarla bize cesaret temsili olanlar, aklını başına alsın, akıllarını alırım onların.

MHP’nin her mensubu, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesarettedir. Türkiye husumetini, siyaset malzemesi yapan azgın güruh, bize üslup dersi veremez.

AKŞENER'E TEPKİ

İYİ parti başkanı da ülkemizin demokrasi krizinde olduğunu söylemiştir. Siyaset ve fikir yoksunu olduğunu gözler önüne sermiştir. Kriz, kimlik kaybına uğramış partilerdedir. Kongresinde arkadaşlarına kahrolun diyenin Müslüman ülkelere aynı üslupla yaklaşması utanç vericidir. Canını cebine koyar Gazze'ye gidersin sözlerine şaşırmamak elde değil. Bizde cebe koyulacak cüzdan gibi can değil gerektiğinde feda edilecek can vardır. Bu sözleri yakayı ele veren kötü alışkanlıkların itirafıdır. HEDEP eş başkanları cumhuriyeti demokratikleştirmek tarihsel görevimizdir, demiştir. Demokratik cumhuriyet İmralı canisinin tezi ve teklifidir. Yok etmek istiyoruz diyemeyip demokratik cumhuriyet diyorlar. Milletimizin bilgeliğini hafife alıyorlar. İlk yüzyılımızda bölücülükten çok çektik. Bu hain grubuna çok katlandık. Yeni yüzyıl bölücülüğü yok etme yüzyılıdır. Terörle mücadele meşru güçlerimizin tüm imkanları ile yürütülecektir. Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır Başarı ise kesinlikle alınacak. Bölge halkı ile terör ayrımı yapılacaktır.

AZGIN GÜRUH BİZE USUL DERSİ VEREMEZ

Karşılarında yine devleti ve kanunları bulacaklardır. Gereken tüm siyasi ve tedbirler tereddütsüz alınmalıdır. Türkiye'nin güvenliği üçüncü tarafların inisiyatifine bırakılmayacaktır. Her kademedeki teröristler için çıkış yolu bellidir.

Terör eylemlerine son vermek, silahları ile dağdan inip teslim olmak, Türk adaletinin vereceği hükme razı olup cezalarını çekmektir.

Bunlara riayet etmezlerse tepelerine bomba yağacaktır. Türkiye terör sevicilerinin propaganda yeri değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Var diyen alçakların karşılarında bulacağı kudret Türk milleti ve onun sevdalısı MHP'dir. Akıllarını başlarına alsınlar, akıllarını alırım onların. MHP'nin her mensubu doğruya doğru diyecek tutarlılıktadır. Azgın güruh bize usul ve üslup dersi veremez.

Türkiye sadece bir coğrafi bölgenin adı değildir. Türkiye Cumhuriyeti tektir, ülkesi ve milleti birdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi Türk milletidir. Adı, kuruluş ahlakı ve milli kimliği değişmeden sonsuza kadar yaşatılacaktır. Türkiye'nin içinden geçtiği bu hassas tutum, MHP'nin siyasi duruşunun özüdür. Gerçekleri anlatmaya başlarsak Meclis'te değil Ankara'da değil Diyarbakır'da dahi gezemezler.