Kulis: AKP'de İstanbul ve Ankara için iki sürpriz isim konuşuluyor

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken AKP'nin İstanbul ve Ankara adaylarına dair yeni iddialar ileri sürüldü. İstanbul'da Ali Yerlikaya'nın, Ankara'da ise Osman Gökçek'in konuşulduğu ifade edildi.

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Kulis: AKP'de İstanbul ve Ankara için iki sürpriz isim konuşuluyor

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Bu kapsamda şimdiye dek kulislerden birçok bilgi yansıdı. Ancak son konuşulanlar, oldukça dikkat çekici.

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Haberet'e verdiği demeçte İstanbul için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adının geçtiğini ileri sürdü. Ankara'da da Osman Gökçek'in isminin konuşulduğunu belirten Kulat, "Gençlik aşısıyla iş başka bir yere evrilebilir" dedi.

ALİ YERLİKAYA'YA YAKIN İSİMLER: BÖYLE BİR DÜŞÜNCESİ YOK

Bu sözler kamuoyunda gündem olurken, TV 100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, "Ali Yerlikaya'ya en yakın isimlerden biriyle konuştum, 'Düzensiz göç, çeteler, uyuşturucuyla ilgili mücadele, daha çok yol almamız gerekiyor. Yapacağımız çok işler var' ifadelerini kullandılar. Sayın Yerlikaya'nın belediye başkanı adaylığıyla ilgili bir düşüncesi yok" ifadesini kullandı.

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