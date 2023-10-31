Ömer Çelik'ten Türk-Filistin Hastanesi'ni vuran İsrail'e sert tepki: Bu saldırganlığa net bir tutum almayan katliamın parçasıdır

Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 24. gün geride kaldı.

Savaşın şiddeti ve can kayıpları giderek artarken İsrail, geçtiğimiz günlerde kara harekatına başlamıştı.

Kara harekatını başlatan İsrail, hava saldırılarını arttırmaya ve sivil hedefleri vurmayı aralıksız sürdürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Gazze'nin güneyinde bulunan Türk hastanesi vurduğunu açıklamıştı.

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in hastaneyi vurması hakkında bir açıklama yaptı.

Netenyahu'yu ve İsrail'e tepki gösteren Çelik, saldırıya "İnsanlık dışı saldırılara bir yenisini daha eklendi" dedi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. Netenyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem