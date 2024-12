Meclis'te Gündem Kadın Cinayetleri.... CHP'li Vekil İktidara Seslendi: 'Bu Kürsüden Açıklayın, Elinizi Kim Tutuyor?'

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde kadın cinayetlerini gündeme getirdi.

Bakanlığın bütçe teklifine tepki gösteren Kaya, AKP sıralarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

'KADINLAR ARKASINA BAKMADAN YÜRÜYEMİYOR'

"Sayenizde sokaklarda arkasına bakmadan yürüyemiyor, her geçen gün büyüyen kötülükle başa çıkmaya çalışıyor kadınlar. Daha önce alınan bütçeler kullanılmamışken hatta her geçen sene katlanarak artan bütçeler isteniyorken “Neden kadın cinayetlerini önleyemiyor, kadınları koruyamıyor, etkin kovuşturmaları yapamıyor, neden devlet kurumlarının koordinasyonunu hala sağlayamıyor ve şiddeti önleyemiyorsunuz? Elinizi kim tutuyor? 2024 başından bu yana bu ülkede 605 kadın erkek şiddetiyle öldürüldü. Sokaklarda, evlerde “güvende değiliz” diyen biz kadınlar bu sorulara cevap bekliyoruz. “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin kadına yönelik şiddetle mücadelede en ufak bir menfi etkisi olmamıştır” diyenlere soruyorum, Nasıl mücadele diyorsunuz? Kadın cinayetleri neden artıyor peki? Bu kürsüden açıklayın."

'HER İKİ KADINDAN 1'İ ÇALIŞMIYOR'

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranına dikkati çeken Kaya, "Her 2 kadından 1’i çalışmıyor. 2023 sonu itibarıyla OECD ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 53.8 iken, Türkiye’de yüzde 35.8’dir. OECD genelinde çalışma çağındaki her 100 kadından 51’i işbaşındayken, ülkemizde her 100 kadından 31’i işbaşında. Demek ki neymiş, sizin ne adaleti sağlamaya ne de ülkeyi kalkındırmaya niyetiniz yokmuş. Demek ki neymiş, 'güçlü kadın' söylemleriniz balonmuş, sizin tabirinizle! Kadınların istihdamını artırmayan, onları inadına işsizliğe, yoksulluk sınırında olan düşük ücretlere ve güvencesizliğe mahkum eden anlayışınızın balon bütçesini reddediyoruz" dedi.

'BÜTÇE TEKLİFİNİ KABUL ETMİYORUZ'

Bakanlığın bütçe teklifini kabul etmediklerini ifade eden Asu Kaya, "Kadına yönelik şiddeti önlemeye dair, sadece kağıt üstünde kalan genelgeleri yayınlamayı marifet sayanların bütçesini reddediyoruz. 10 yıldır kadın cinayetleri verilerini toplamayanların, sonra da ne hikmetse veri toplamak için saygın Hacettepe Üniversitesi yerine TÜİK’i tercih edenlerin bütçesini reddediyoruz! Biz, kadınların kendilerine gelecek gördükleri bir ülkeyi inşa etmek isteyenler; kadınlar için eşit, özgür, adil ve şiddetsiz bir ülkeyi kurmak için mücadele edenler olarak ilk seçimden sonra, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleri tüm Bakanlıklarda hazırlayacağımızın sözünü veriyor; kadınları, ne bugün ne yarın, hiçbir zaman AKP’nin insafına bırakmayacağız diyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe teklifini kabul etmediğimizi belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi