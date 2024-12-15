Fuat Oktay'dan Çarpıcı Açıklama! 'Emevi Camii'ndeki Namaz Yeni Dönemin Sembolü'

Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş, cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki militanların 8 Aralık'ta Beşar Esad'ı devirmesiyle sonuçlandı. Tüm dünyanın gözü bölgede yaşananlara çevrilmişken, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Tv100 yayınında gazeteci Talat Atilla'nın sorularını yanıtladı.

'OLANLARA ŞAŞIRMADIK'

Suriye'deki durumdan bahseden Talat Atilla'nın "Biz neden bu kadar şaşırdık?" sorusu üzerine Fuat Oktay, "Aslında çok şaşırmadık. Bu gelişmeleri tahmin ediyorduk. Bu kadar silah çekilmeden ilerleme şaşırtıcı. 'Dostlarımızın destekleri gelecek' diye bekliyordu ancak Esad’ın dostlarının desteklerinin ne olacağı da belirsizdi. Doha’daki dışişlerini bakanlarının görüşmesi bunun sonu oldu. Zaten tüm dünyaya huzursuzluk veren, terör ihraç eden bir ülke haline gelmişti" diye yanıt verdi.

EMEVİ CAMİİ NEDEN ÖNEMLİ?

Geçtiğimiz günlerde Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulunarak Emevi Camii'nde namaz kılması gündem olurken, Oktay, caminin önemi hakkında da konuştu. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, "Emevi Camii ana sembol. Bu kriz 2011 yılında başladı. Arap baharı protestoları başladığında, Esad kurtuluş yolu olarak camilere giriş çıkışı yasaklamıştı. Bu noktada Emevi Camii'nde namaz kılma olayı bir anlam kazandı. Bu yeni bir dönemin başladığının sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TV100