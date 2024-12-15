CHP'den Eski AKP'li Vekillerin Üniversitelere Rektör Olarak Atanmasına Tepki: 'Bir An Evvel Bu Yanlıştan Dönün'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Üniversitelere yapılan rektör atamalarını eleştiren Günaydın şunları dile getirdi:

'İNSAN ANCAK 'PES' DER'

"Herkes Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin ne denli yüksek olduğundan söz ediyor, rakamlarla arayı bozmayalım. Türkiye'de 17 milyondan fazla öğrenci var ve sizin Milli Eğitim Bakanlığı bütçeniz 2 trilyon 180 milyar lira. Peki, siz bu yıl faize ne kadar para veriyorsunuz? 1 trilyon 950 milyar lira. Demek ki milli eğitime verdiğiniz para ile faize verdiğiniz para aşağı yukarı aynı, üstelik de bunu burada övünme vesilesi yapabiliyorsunuz. İnsan ancak pes der!

Şimdi, bu bölümde biraz üniversitelerden bahsedelim. Bilimsel, özerk, bağımsız, özgür düşüncenin yerleşeceği ve gelişeceği yerlerdir üniversiteler. Devraldığınızda DSP-MHP-ANAP hükümetinden yani iki ortağınız MHP ve DSP'nin bulunduğu hükümetten devraldığınızda 77 üniversitesi vardı memleketin, şimdi 208 üniversitesi var. Övünüyorsunuz '208 üniversite yaptık' diye, peki, ilk 500'de kaç üniversite var? Bunu laf kalabalığından ayırıp bilimsel ölçütlere koyalım. İlk 500'de ODTÜ, İTÜ, Koç bu kadar. Peki, ilk 1.000'de bunlara hangileri ekleniyor? Bilkent, Boğaziçi, Sabancı, İstanbul, Hacettepe, Yıldız Teknik. Demek ki bunların tamamı, Türkiye'nin köklü üniversiteleri, sizin kurduğunuz 208 üniversitenin 200'ü ilk 1.000'e girmiyor ve siz bu üniversal sistemle övünüyorsunuz.

'BU YANLIŞTAN DÖNÜN'

Neden biliyor musunuz, neden giremiyor, ben size söyleyeyim: Çünkü siz AKP milletvekillerinin milletvekillikleri bittikten sonra burayı âdeta bir 'Boş kalmasınlar, orada da otursunlar' koltuğuna çevirdiniz. Sayıyorum, bakın, uzun bir liste olacak. Necdet Budak, Milletvekiliniz, Ege Üniversitesine rektör atadınız. 'Son kez'le bitmez, liste uzun. Cevdet Erdöl, Milletvekiliniz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak atadınız. Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi; Vural Kavuncu, Kütahya Sağlık Bilimleri; Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi; Aşkın Asan, Avrasya Üniversitesi; Mazhar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş; Edibe Sözen, Gaziantep Hasan Kalyoncu; Mehmet Naci Bostancı, Ankara Hacı Bayram Veli, Kemalettin Aydın Sağlık Bilimleri; Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi, bunlar milletvekilleri. Bir de aday adayı olmuş, belediye başkanı, milletvekili olamamışlar garibanlar işsiz mi kalsınlar, onlardan da böyle bir sürü liste atamışsınız. Bu AKP'lileri rektör olarak buralara atadığınız sürece Türkiye bu bütçeleri, maalesef yetersiz olan bu bütçeleri bile sadece ve sadece nepotizme harcar; başka da bir işe yaramaz. Üzüntülerimi ifade ediyorum ve Türkiye'nin bir an evvel bu yanlıştan dönmesi gerektiğini bildiriyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi