Meclis Ekonomi Gündemiyle Açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde ekonomik konulara öncelik verecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un değerlendirme toplantısının ardından Merkez Bankası Başkanı Karahan, 3 Ekim'de milletvekillerine sunum yaparak son ekonomik gelişmeleri ele alacak. Ayrıca, 2025 yılı bütçesinin de ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Meclis Ekonomi Gündemiyle Açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'de yeni dönemine başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir değerlendirme toplantısı ile yeni döneme ilişkin mesajlarını paylaşarak 30 Eylül'de Meclis'in yeni yasama yılını değerlendirecek.

1 Ekim Salı günü ise Meclis'in açılış oturumu gerçekleştirilecek. Meclis Genel Kurulu'ndaki açılış oturumunda tüm milletvekilleri hazır bulunacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPACAK

NTV'de yer alan habere göre, Meclis'in ilk mesaisinde ise gündem ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerine sunum yapacak. Sunumda son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

İKİNCİ EKONOMİ BAŞLIĞI BÜTÇE

Meclis'in ikinci ekonomi başlığı ise 2025 yılı bütçesi olacak. Bütçenin de ekim ayında Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 2025 yılı bütçe kesin hesap kanunu için görüşmeler ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. Kasım ayı itibariyle de Genel Kurul'da yapılacak görüşmeler, yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Kaynak: NTV

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