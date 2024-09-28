Hakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile görüştü

Hakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı ile Görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan, görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın, Türkevi'nde Gil ile görüştüğü belirtildi.

Fidan ayrıca ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal'i, New York'ta Türkevi'nde kabul etti.

Kaynak: AA

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