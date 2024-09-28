Hakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile görüştü
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.
Bakanlık, X sosyal medya platformundan, görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Fidan'ın, Türkevi'nde Gil ile görüştüğü belirtildi.
Fidan ayrıca ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal'i, New York'ta Türkevi'nde kabul etti.
Kaynak: AA