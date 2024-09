Sol Parti İsrail'e Tepki Gösterdi

SOL Parti, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılara ilişkin, "Filistin’den sonra Lübnan’da tüm halkın üzerine bombalar yağdırarak, her tür hain ve kanlı saldırıyı gerçekleştirerek savaşı tüm bölgeye yaydığını" belirtti.

SOL Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in Filistin'den sonra Lübnan’a yaptığı saldırılar ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallahı öldürülmesiyle savaşı tüm bölgeye yeydığını belirterek şu paylaşımda bulundu:

“ABD’nin Büyük Orta Doğu planı, İsrail terörüyle sürüyor. İsrail, Filistin’den sonra Lübnan’da tüm halkın üzerine bombalar yağdırarak, her tür hain ve kanlı saldırıyı gerçekleştirerek savaşı tüm bölgeye yayıyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi de, bunun son adımı oldu. Amerikan emperyalizminin en büyük güvencesi olduğu saldırılar, asıl olarak bölgedeki Amerikan çıkarlarının önündeki her tür engelin kaldırılmasını hedefliyor. Bu vahşet ve kanlı katliamlarla, bir halk teslim alınmaya çalışılırken, Nasrallah’ın öldürülmesini sokakta kutlayan CIA beslemesi şeriatçı çeteler asla unutulmamalıdır! Filistin’de, Lübnan’da ve her yerde kahrolsun İsrail siyonizmi, kahrolsun emperyalizm”

Kaynak: ANKA