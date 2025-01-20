Masada İki Kritik Hamle Var: CHP'de Ekrem İmamoğlu İçin Formül Aranıyor

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, olası cumhurbaşkanı adaylarından biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreçlerinden korunması için formül arıyor.

İstanbul’da Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yönelik soruşturmaların ardından bir araya gelen CHP kurmayları, 1 milletvekili olan tek il Tunceli’de ara seçim ya da genel başkanlık formülü üzerinde çalışıyor.

HEYBEDEKİ TURP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözlerini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı baskısının arttırılacağı şeklinde değerlendiren CHP kurmayları, İstanbul’da çeşitli toplantılar yaptı.

Bu toplantılarda İmamoğlu’nun devam eden davalarının sonucunda karşı karşıya kalabileceği hapis cezası ve siyasi yasak ihtimaline karşı çeşitli çözüm önerileri tartışıldı.

TUNCELİ FORMÜLÜ

İmamoğlu’na yakın parti yöneticilerinin önerdiği ilk formül, Tunceli oldu. Türkiye’de tek milletvekili olan ve en kolay ara seçim yapılabilecek yer olarak Tunceli’yi işaret eden CHP’li kurmaylar, DEM Partili Ayten Kordu’nun istifa etmesiyle bunun mümkün olabileceğini ifade etti.

Kordu’nun istifasıyla kentte 90 gün içinde ara seçimin mecburiyet olduğunu hatırlatan CHP kurmayları, İmamoğlu'nun bu süreçte milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanabileceğini vurguladı.

GENEL BAŞKANLIK

Bu toplantılarda konuşulan diğer formül ise İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması olarak dile getirildi. Bu senaryoya göre, genel başkanlık pozisyonu, İmamoğlu’na hem parti liderliğini hem de yargı süreçlerine karşı "siyasi zırh" sağlayabilecek.

DEM VE İMRALI SÜRECİ

CHP lideri Özgür Özel’in bu formüle sıcak bakmayacağı, hatta İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını hızlıca açıklayabileceğini de ifade eden bazı CHP kurmayları, ayrıca Tunceli formülünde DEM Parti’nin yürüttüğü İmralı sürecinden dolayı iktidar bileşenleriyle ters düşmek istemeyebileceğini de dile getirdi.

ANAYASA NE DİYOR?

Anayasa gereği ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçime gidilemez. Ancak bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesi kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü o seçim çevresinde ara seçime gidilir.