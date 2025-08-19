Mansur Yavaş'tan Adalet İsyanı: 'Hukuk Yoksa Ekmek de Yok!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına isyan etti.

Yavaş, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, yargının CHP’li belediye başkanlarına karşı önyargılı bir tutum sergilediğini ve bunun yıkıcı sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

'CHP'LİLERE KARŞI HUKUK TERSİNE İŞLİYOR'

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney tutuklandı. CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk maalesef tersine işliyor. Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor.

Tüm anketlerde adalete güvenin yerle bir olduğunu görmüyor musunuz? şte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, Hukuk, Adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok."

Kaynak: Haber Merkezi