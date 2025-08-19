Mansur Yavaş'tan Adalet İsyanı: 'Hukuk Yoksa Ekmek de Yok!'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Yavaş, "Adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" dedi.

Mansur Yavaş'tan Adalet İsyanı: 'Hukuk Yoksa Ekmek de Yok!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına isyan etti.

Yavaş, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, yargının CHP’li belediye başkanlarına karşı önyargılı bir tutum sergilediğini ve bunun yıkıcı sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Mansur Yavaş'tan Adalet İsyanı: 'Hukuk Yoksa Ekmek de Yok!' - Resim : 1

'CHP'LİLERE KARŞI HUKUK TERSİNE İŞLİYOR'

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney tutuklandı. CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk maalesef tersine işliyor. Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor.

Tüm anketlerde adalete güvenin yerle bir olduğunu görmüyor musunuz? şte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, Hukuk, Adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok."

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney TutuklandıBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney TutuklandıSiyaset

İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme! İnan Güney ve 44 Kişi Adliyeye Sevk EdildiİBB Soruşturmasında Yeni Gelişme! İnan Güney ve 44 Kişi Adliyeye Sevk EdildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mansur Yavaş İnan Güney
Adalar Üzerinden Yola Çıktı Geliyor! Maltepe, Pendik, Kartal ve Kadıköy'e Saat Verildi: Bir Anda Gökten Boşalacak, Aman Dikkat! Adalar Üzerinden Yola Çıktı Geliyor!
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Süreçte Kritik Gün: Şehit Aileleri Ve Diyarbakır Anneleri Dinlenecek Süreçte Kritik Gün: Şehit Aileleri Dinlenecek
Cep Telefonunuzu Birine Verirken İki Kere Düşünün! Saniyeler İçinde Banka Hesabınızı Boşaltıyorlar, Bu Tuzağa Aman Dikkat! Cep Telefonunuzu Kimseye Kullandırmayın!
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı Barış Boyun’un Suikast Planı 'Elektronik Kelepçe'ye Takıldı