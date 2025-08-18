İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme! Şüpheliler Sağlık Kontrolüne Getirildi

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Son Güncelleme:
İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme! Şüpheliler Sağlık Kontrolüne Getirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bazı iştiraklerde usulsüzlük iddialarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde, Murat Ongun ve firari konumdaki Emrah Bağdatlı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesindeki çeşitli birimlerde dolandırıcılık faaliyetleri tespit edildi. Bu kapsamda, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 35 kişiyle birlikte, sosyal medya yapılanması içerisinde Ongun’un yönlendirmesiyle hareket ettiği ve Bağdatlı ile irtibatları olduğu belirlenen 9 kişi daha gözaltına alındı.

Toplam 44 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Son Dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 43 Kişi İfade VeriyorİBB Yolsuzluk Soruşturmasında Son Dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 43 Kişi İfade VeriyorGüncel
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı KararıBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı KararıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Son Güncelleme:
Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'den Bomba İtiraf: İlk Kez... Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'den Bomba İtiraf
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Ne Hız Sınırı Ne De Tabela Kalacak Trafikte Yeni Dönem Resmen Başlıyor!
AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete Trafik Kazası Geçirdi AKP'li Vekil Trafik Kazası Geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler… Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…
Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı
Kayseri Erciyes’te Ölüm Getiren Kabus! Çadır Kiralayan Çift Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi Ünlü Kamp Yerinde Ölüm Getiren Kabus
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak ve Fırtına Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak ve Fırtına Kapıda