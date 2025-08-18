AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete Trafik Kazası Geçirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Seydikemer ile Fethiye arasındaki karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 GDB 730 plakalı otomobil ile 48 ANM 746 plakalı araç ve AKP Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu 48 KM 953 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KADEM METE KİMDİR?

Kadem Mete, AKP Muğla Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Siyasi kariyerine AKP'nin çeşitli kademelerinde görev alarak başlayan Mete, uzun süre AKP Muğla İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2023 genel seçimlerinde Muğla’dan milletvekili seçilerek TBMM’ye girmiştir. Siyasi çalışmalarında daha çok bölgesel kalkınma, turizm ve tarım konuları üzerine çalışıyor.

Kaynak: İHA