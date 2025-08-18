AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete Trafik Kazası Geçirdi

AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de içinde bulunduğu bir araç, akşam saatlerinde bir trafik kazasına karıştı. Mete, kazayı yara almadan atlattı.

Son Güncelleme:
AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete Trafik Kazası Geçirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Seydikemer ile Fethiye arasındaki karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 GDB 730 plakalı otomobil ile 48 ANM 746 plakalı araç ve AKP Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu 48 KM 953 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KADEM METE KİMDİR?

Kadem Mete, AKP Muğla Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Siyasi kariyerine AKP'nin çeşitli kademelerinde görev alarak başlayan Mete, uzun süre AKP Muğla İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2023 genel seçimlerinde Muğla’dan milletvekili seçilerek TBMM’ye girmiştir. Siyasi çalışmalarında daha çok bölgesel kalkınma, turizm ve tarım konuları üzerine çalışıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
AKP Trafik kazası
Son Güncelleme:
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler… Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Yıldız Futbolcuda Kas Yaralanması Tespit Edildi Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber!
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler… Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…
Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı
Kayseri Erciyes’te Ölüm Getiren Kabus! Çadır Kiralayan Çift Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi Ünlü Kamp Yerinde Ölüm Getiren Kabus
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak ve Fırtına Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak ve Fırtına Kapıda