Mansur Yavaş'ın tepki gösterdiği iddia edilmişti: Özel'den Erdal Beşikçioğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu'nun CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Mansur Yavaş'ın tepki gösterdiği iddia edilmişti: Özel'den Erdal Beşikçioğlu açıklaması

Behzat Ç dizisindeki komiser rolüyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı oldu.

CHP MYK'nın onay vermesi sonrası karar Parti Meclisi'ne bırakılırken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karara tepki gösterdiği iddia edildi.

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ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği iddiasına ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Mansur Bey ile fikrimi paylaştığımda hoşuna gitmişti. Hala hoşuna gittiğini ümit ediyorum. İtiraz edeceği bir şey yok. Gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." dedi.

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