Erdoğan'dan "seçim" açıklaması: Alternatif çözüm yollarını anında devreye sokacak bir yaklaşımla neticelendireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Valiler Buluşması"nda konuşma yaptı.

"Hatırlarsanız bundan 13 yıl önce milletimizin karşısına 2023 hedefleriyle çıkmıştık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bu programımızı duyunca bize dudak bükmüştü. Hamd olsun geceli gündüzlü bir çalışmayla, nice badireleri atlatarak hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Yıllar yılları kovaladı ve bakınız 2023'ü de bitirdik. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık" ifadelerini kullandı.

Açıkladıkları "Türkiye Yüzyılı" programını hatırlatan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp ikinci asrına girdik. Mayıs ayında yapılan seçim vesilesiyle milletimizin önüne yeni bir vizyon daha koyduk. Adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu vizyon, bir siyasi parti programı değil devletin ve milletin ortak programıdır, ortak hayalidir, ortak projesidir. Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerdeki birinci muhatabı siz valilerimiz, kaymakamlarımızsınız" dedi.

'TÜRKİYE NE ZAMAN BİR YOL AYRIMINA GELSE KİRLİ SENARYOLAR DEVREYE SOKULUYOR'

Türkiye'de son dönemde "28 Şubatvari müsamereler" olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin ilk asrının hangi sıkıntılarla, hangi sıkıntılarla geçtiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde bu sıkıntıları geride bırakmış olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz. İşimiz gerçekten zor. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse, hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Maalesef ülkemizde bu senaryolara figüranlık yapmaya çalışanlar eksik olmuyor. Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de niyeti de biliyoruz. Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat oyunların asıl gayesi bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaktır."

'SIKINTILARIN FARKINDAYIZ'

"İslam ve yabancı düşmanlığı üzerinden Türkiye'ye tuzak kurulmak istendiğini" söyleyen Erdoğan, "Dünyada ve ülke içinde yaşadığımız zorlu süreçlerin ürünü olan sıkıntıların elbette farkındayız. Milli birlik ve bütünlüğümüzün düşmanı sosyal fay hatlarını, bu defa yabancı ve İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar. Kriz ve ekonomik dalgalanmaları kullanarak insanları hükümetlerinin ötesinde devletlerine düşman etmeye çalışıyorlar. Gençlerimiz başta olmak üzere kimi vatandaşlarımızın zihin ve gönül dünyalarını bulandırmaya çalışıyorlar" dedi.

'FAŞİZMİN EN LÜMPEN BİÇİMİNİN GÜZELLEMESİNE GİRİŞTİLER'

"Türkiye'nin asla taviz vermediği demokratik olgunluğundan rahatsızlık duyanlar, faşizmin en lümpen biçimlerinin güzellemesine giriştiler" diyen Erdoğan, "Bu uğurda İsrail'in vahşetini, Batı dünyasının bu vahşete desteğini yüceltenlere dahi rastlayabiliyoruz. Eskilerin deyimiyle 'Kış kışlığını, gavur gavurluğunu elbette yapacaktır'. Bize düşen görev milletimizi Türk ve Türkiye düşmanı tuzaklara karşı uyanık tutmaktır" şeklinde konuştu.

'SANDIĞA GÖLGE DÜŞÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEKSİNİZ'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçime değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizler devletin illerimizdeki en üst düzey temsilcisi durumundasınız. Bu sıfatla sizlerden ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi üstün gayret bekliyorum. Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının vasıtası olan seçimlerin sağlıklı bir şekilde huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Her seçim dönemi gibi 31 Mart'ta da milletten alamadıkları desteğin acısını kavga ve kaos çıkartarak gizlemek isteyenler olabilecektir.

Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Bunu da adayların çalışmalarını hukuki sınırlar içinde rahatça yapabilmelerine yardımcı olarak, her vatandaşımızın seçim günü gönül rahatlığıyla oy kullanmasını sağlayarak, oy sayımının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin ederek velhasıl sürecin baştan sona sorunsuz, sıkıntısız, emin bir şekilde yürütülmesini öncelikle sizler yapacaksınız. Her ihtimali göz önüne alan ve alternatif çözüm yollarını anında devreye sokacak bir yaklaşımla bu seçimleri de suhuletle, tam bir demokratik olgunluk içinde neticelendireceğimize ben inanıyorum."