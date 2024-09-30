Mansur Yavaş'ın Çıkışına Özgür Özel'den İlk Yanıt: 'Cümlesini İkiye Ayırıyorum'

CHP lideri Özel, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel, "‘Mutlaka Kazanacağız. Yürekten katılıyorum. İkincisi ’Partim aday gösterirse’ dedi, bu parti disiplinini vurgulaması açısından önemli" ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş'ın Çıkışına Özgür Özel'den İlk Yanıt: 'Cümlesini İkiye Ayırıyorum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık açıklamasına yanıt verdi.

Özel, konuya ilişkin açıklamasında, "Mansur Beyin cümlesini ikiye ayırıyorum. Bir tanesi ‘Mutlaka Kazanacağız. Yürekten katılıyorum. İkincisi ’Partim aday gösterirse’ dedi, bu parti disiplinini vurgulaması açısından önemli. Partinin kararına saygılı olacak olması kendisinden beklenen yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, partisinin kararını işaret etmiş ve şunları söylemişti:

"Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız."

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